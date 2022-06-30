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Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.06.2022
Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar oldu

Ankara

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 yükselişle 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 64,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat mayısta yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan 21 milyar 264 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası mayısta 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artışla 38 milyar 777 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 olarak kayıtlara geçti.

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