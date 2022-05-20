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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreninde konuşuyor
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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının ilk çeyrek kârı 50 milyar lirayı aştı

Ülkenin en büyük 10 mevduat bankasının aktif toplamı mart sonu itibarıyla 8 trilyon 32 milyar liraya ulaştı. Kamu bankalarının kredi stoku 2,1 trilyon lira, özel bankaların ise 2,5 trilyon lira oldu.

Murat Birinci   | 20.05.2022
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının ilk çeyrek kârı 50 milyar lirayı aştı

İstanbul

Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 mevduat bankası, ilk çeyrekte 50,2 milyar lira kâr elde ederken, ekonomiye 4,6 trilyon liranın üzerinde destek sağladı.

AA muhabirinin bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük 10 mevduat bankasının mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 8 trilyon lirayı aştı. Geçen yıl sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 10,3 artış gösterdi. 2021 yılında en büyük 10 bankanın aktif toplamı 7 trilyon 285 milyar lira düzeyinde idi.

Ziraat Bankası, 1,5 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip bankası unvanını korudu. Bankanın aktif büyüklüğü, 3 aylık dönemde yüzde 9,6 arttı.

Sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka VakıfBank oldu. VakıfBank, söz konusu dönemde aktifini yüzde 9,7 artışla 1,1 trilyon liraya taşıdı.

İş Bankası da mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. Böylece aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan banka sayısı 3'e yükseldi. İş Bankası aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka unvanını da koruyor.

Halkbank 965,3 milyar liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer alırken, bu bankayı 851,2 milyar lira ile Garanti BBVA, 815,7 milyar lirayla Yapı Kredi, 789 milyar lirayla Akbank, 425,7 milyar lirayla QNB Finansbank, 348,8 milyar lirayla DenizBank ve 221 milyar lirayla TEB izledi.

İlk çeyrekte aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 14,6 ile QNB Finansbank oldu.

Kredi desteği 4,6 trilyon lirayı aştı

Bankaların yeni yılla birlikte reel sektöre, KOBİ'lere, esnafa ve tüketicilere kredi desteği sürüyor. Mart sonu itibarıyla en büyük 10 bankanın kredi stoku 4 trilyon 631 milyar liraya ulaştı.

Mart sonu itibarıyla kredi desteği en yüksek banka 865,7 milyar lirayla Ziraat Bankası oldu. Bankanın, ilk çeyrek kredi stokundaki artışı yüzde 11,2 oldu.

Ziraat Bankası'nın ardından kredi stoku en yüksek bankalar 661,8 milyar lirayla VakıfBank, 585,4 milyar lirayla Halkbank, 556,8 milyar lirayla İş Bankası ve 491,2 milyar lirayla Garanti BBVA.

Söz konusu dönemde kredi stoku en fazla artanlar bankalar yüzde 19,9 ile TEB, yüzde 19,3 ile QNB Finansbank ve yüzde 17,6 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Kamu bankalarının mart sonu itibarıyla kredi stoku 2,1 trilyon liraya, özel bankaların ise 2,5 trilyon liraya ulaştı. Böylece 10 büyük bankanın toplam kredi stokunun yüzde 45,6'sına kamu bankaları, yüzde 54,4'üne özel bankalar sahip oldu.

Mevduat toplamı 5,2 trilyon lira

Bankaların en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da mart sonunda 5,2 trilyon liranın üzerine çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat toplamı 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,4 arttı.

Ziraat Bankası, 1,1 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korudu. Sektörün en yüksek ikinci mevduatına sahip bankası 684 milyar lira ile VakıfBank olarak kayıtlara geçti. Bu bankayı 673,2 milyar lira ile Halkbank, 667,2 milyar lira ile İş Bankası ve 578,1 milyar lira ile Garanti BBVA takip etti.

İlk çeyrekte mevduat hacmi en fazla artış gösteren bankalar yüzde 16,5 ile TEB, yüzde 15,9 ile DenizBank ve yüzde 15,8 ile VakıfBank oldu.

5 banka kârda 5 milyar lira sınırını aştı

Salgın etkisiyle geçen yılın ilk çeyreğinde kârlarında istenilen artışları yakalayamayan bankalar, bu yılın ilk çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla kârda üç haneli artışlar gördü.

İlk çeyrekte en yüksek kârı 8,4 milyar lira ile İş Bankası elde etti. İş Bankası geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla kârını yüzde 355 artırdı.

Garanti BBVA, 8,2 milyar lira ile ikinci, Akbank 8 milyar lira ile üçüncü, Yapı Kredi 7,3 milyar lira ile dördüncü ve Ziraat Bankası 6,7 milyar lira beşinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Garanti BBVA kârını yüzde 206, Akbank yüzde 297, Yapı Kredi yüzde 400 ve Ziraat Bankası yüzde 599 artırdı.

En büyük ikinci aktif büyüklüğe sahip olan VakıfBank, ilk çeyrekte 3 milyar lira kâr elde etti. Bu bankası sırasıyla 2,6 milyar lira ile DenizBank, 2,4 milyar lira ile QNB Finansbank, 2 milyar lira ile Halkbank ve 1,6 milyar lira ile TEB izledi.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk çeyrekte 50 milyar 232 milyon lira net dönem kârı elde etti ve en büyük 10 bankanın kârı geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 324 artış gösterdi.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının Aralık 2021 ve Mart 2022 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü (milyar TL) şöyle:

BankalarAralık 2021Mart 2022
Ziraat Bankası1.3711.503
VakıfBank1.0071.105
İş Bankası9271.007
Halkbank901965
Garanti BBVA759851
Yapı Kredi737816
Akbank709789
QNB Finansbank371426
DenizBank309349
TEB194221
Toplam7.2858.032

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının Mart 2021 ve Mart 2022 sonu itibarıyla net dönem kârları (milyon TL) şöyle:

BankalarMart 2021Mart 2022
İş Bankası1.8548.432
Garanti BBVA2.6828.210
Akbank2.0278.047
Yapı Kredi1.4537.258
Ziraat Bankası9626.729
VakıfBank7503.002
DenizBank1.0662.550
QNB Finansbank6502.383
Halkbank592.025
TEB3391.595
Toplam11.84150.232

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