Dolar
18.58
Euro
18.40
Altın
1,721.22
ETH/USDT
1,363.70
BTC/USDT
20,180.00
BIST 100
3,484.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’ndan Prag’a hareket ediyor. MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demertaş'ı etkisiz hale getirdi.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 15,7 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalarak yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu.

Nuran Erkul Kaya   | 06.10.2022
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 15,7 azaldı

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 28 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 383 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 13, LNG ithalatı yüzde 32,6 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu.

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 870 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 37,2 azalırken, İran ve Azerbaycan'dan gaz ithalatı sırasıyla yüzde 37,5 ve yüzde 31,5 arttı.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 10,9 artış

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 779 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 5 düşüşle 294 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 46,8 düşerek 1 milyar 16 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Temmuzda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10,9 artarak 251 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 3 milyar 368 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 15 milyon metreküple yüzde 89,5'ini yer altı depolama tesislerinde, 352 milyon metreküple yüzde 10,5'i LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 19,8, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 28,7 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu etkisiz hale getirildi
Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 15,7 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 15,7 azaldı

EPDK elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar

Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı

Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı

EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek

EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet