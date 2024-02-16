Türkiye'deki yatırım fırsatları Cenevre'deki "Market Focus: Türkiye" etkinliğinde ele alındı
Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Cenevre Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla Türkiye'deki yatırım fırsatlarının ele alındığı "Market Focus: Türkiye" başlıklı etkinlik düzenlendi.
Cenevre
Cenevre Ticaret, Sanayi ve Odası'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Cenevre Ticaret, Sanayi ve Odası Genel Direktörü Vincent Subilia ile çok sayıda İsviçreli ve Türk davetli katıldı.
Büyükelçi Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, "Market Focus: Türkiye" etkinliğinin, Türkiye'nin geniş ve istikrarlı yatırım ortamının İsviçre'deki saygın iş çevreleri nezdinde tanıtılması açısından faydalı olacağını kaydetti.
Türkiye'deki yatırım ortamına dair önde gelen uzmanlardan doğrudan bilgi alma ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı İsviçre şirketlerinin başarı öykülerini dinleme fırsatı bulacaklarını kaydeden Acarsoy, İsviçre'nin tarihsel olarak Türkiye'nin önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlattı.
Acarsoy, "Yıllar ilerledikçe Türkiye-İsviçre ekonomik işbirliği yeni zorluklara dinamik bir şekilde uyum sağladı. Göreceli artış sayesinde ikili ticaret hacmimiz geçen yıl neredeyse 4 milyar İsviçre frankına ulaştı." dedi.
Son yıllarda küresel ve bölgesel krizlerin yaşandığını anımsatan Büyükelçi Acarsoy, bu zorluklara karşı, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını sağlamak için karşılıklı yatırımların daha da teşvik edilmesi ve entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Acarsoy, "Küresel ekonomideki karamsar koşullar nedeniyle alternatif tedarikçi arayışları ve bölgeselleşme eğilimleri ortaya çıktı. Bu durum, Türkiye'yi coğrafi konumu, dinamik üretim yapısı ve lojistik kabiliyetleri açısından Avrupalı yatırımcılar için bir kez daha önemli bir alternatif olarak ön plana çıkardı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, bölgesinde yabancı yatırımların önde gelen merkezlerinden biri olduğunu belirten Acarsoy, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye tarafından her zaman güçlü şekilde desteklendiğini vurguladı.
Acarsoy, "Şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren, ülkemizin yatırım dostu ortamından ve arz güvenliğinden yararlanan 1000'e yakın İsviçre şirketi bulunuyor. Yine de birçok sektörde şirketlerimiz arasında daha fazla işbirliği için hala yeterli alan olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.
"Türkiye pazarının İsviçreli yatırımcılara avantajlarını sergilemek için zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyoruz"
Cenevre Başkonsolosu Özkan da Türkiye ile İsviçre arasındaki ekonomik ve ticari bağların nasıl güçlendirilebileceğine odaklanmanın, buradaki önceliklerinden biri olduğunu bildirdi.
Özkan, "Pandemi sonrası dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken Türkiye pazarının İsviçreli yatırımcılara olağanüstü avantajlarını sergilemek için zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Bu etkinliğin katılımcılara Türkiye'ye dair yeni bakış açıları, yeni işbirliği fikirleri ve kıymetli bağlantılar sağlamasını umut ettiklerini söyleyen Özkan, ekonomik ilişkilerde daha fazla ivme sağlanmasının, diğer alanlarda daha fazla işbirliğinin ve her iki ülkenin insanları arasında derin bir anlayış ve bilginin önünü açacağını beklediklerini ifade etti.
"Türkiye, bölgenin en önemli yatırım merkezlerinden biri oldu"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Polat ise Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu değer önerisi ve sahip olduğu güçlü ekonomisini vurguladı.
Kovid-19 salgını dönemi ve sonrasında uluslararası yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerde yatırımcılardan Türkiye'nin sağlam iş yapma kültürüne ve ekonomisine yönelik olumlu geri bildirimler aldıklarını hatırlatan Polat, Türkiye'yi sağlam bir yatırım ortağı olarak gördüklerini kaydetti.
Polat, son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettiğini belirterek 2024 itibarıyla 80 binden fazla uluslararası firmaya ev sahipliği yapan Türkiye'nin son 21 yılda 262 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çektiğini ifade etti.
"Türkiye'nin dayanıklı ve büyüyen ekonomisi ile genç ve rekabetçi yetenek havuzu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen sürekli reformlar ve gelişmiş altyapısı sayesinde bölgenin en önemli yatırım merkezlerinden biri oldu." diyen Polat, bu gelişmelerin Türkiye'nin doğal stratejik konumunu güçlendirdiğininin, onu bir bölgesel yatırım, ticaret, lojistik, Ar-Ge ve yönetim merkezi haline getirdiğinin altını çizdi.
Polat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin uluslararası yatırımcılara desteğini sürdüreceğini de yineledi.
Cenevre Ticaret, Sanayi ve Odası Genel Direktörü Subilia da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
İsviçre ekonomisine ilişkin bilgi veren Subilia, Türkiye ile İsviçre arasındaki ekonomik fırsatları anlattı.
Konuşmaların ardından İsviçreli yatırımcılara yönelik Türkiye'deki yatırım olanaklarına ilişkin sunum yapılırken Türkiye'de yatırım yapan İsviçre menşeli şirketlerin tecrübeleri paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.