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Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

Zeynep Çetinkaya   | 28.12.2021
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı

Ankara

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

Yavaş salınımlı gübrelerde ortalama yüzde 20 indirim

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.

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