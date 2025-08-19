Dolar
Ekonomi

"Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı" Romanya'da gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
"Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı" Romanya'da gerçekleştirildi

Ankara

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Romanya'daki resmi temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin en büyük liman şehirlerinden Köstence'de, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılandıklarını kaydeden Uraloğlu, "Tarihi bağlara sahip olduğumuz Romanya ile burada yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyor, bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Köstence'deki Hünkar Camii'nde öğle namazını eda ettiklerini, tarihi Kral Camii'ne ziyaret gerçekleştirdiklerini ve şehir turu yaptıklarını aktardı.

"İki ülke arasındaki ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız"

Köstence Limanı'nda bölgenin stratejik ticaret noktalarından olan konteyner ve Ro-Ro terminalini ziyaret ettiklerini de bildiren Uraloğlu, "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyan bu liman, Karadeniz'in en kritik lojistik merkezlerinden biri. Limanda bulunan Ro-Ro terminali, iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik işbirliğinin gelişmesinde stratejik bir köprü görevi yapıyor. İki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın Romanya'daki temsilcileriyle bir araya geldik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik. Dünyanın değişim yaşadığı bir dönemde, DEİK'in öncülüğünde özel sektörümüz başarılarını daha da ilerletecek ve ülkemizin yıldızını parlatacak."


