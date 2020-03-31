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Ekonomi

Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.

Muhammed Gencebay Gür   | 31.03.2020
Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

İstanbul

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi. 

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır."

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