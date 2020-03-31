Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.
İstanbul
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva’da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 31, 2020
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.