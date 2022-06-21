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Ekonomi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan "kurbanlık" açıklaması

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı için kasapların hazır olduğunu belirterek, "Her bütçeye uygun kurbanlarımız mevcut." dedi.

Ayşe Yıldız   | 21.06.2022
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan "kurbanlık" açıklaması

Antalya

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanlığına seçilen Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, AA muhabirine, özellikle mahalle aralarında hijyen kurallarına uyulmadan yapılan kesimleri engelleyeceklerini, kasap olmadığı halde kıyma çeken yerlere yönelik de çalışma başlattıklarını söyledi.

Yardımcı, kasap olmayanın et çekemeyeceğini, bunun iki yıl önce çıkarılan kanunla yasaklandığını vurguladı.

Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkların da yapıldığını anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Tüm illerde kasaplarımız Kurban Bayramı için hazır. Bazı illerde odalarımız belediyelerimize kesim için eleman desteği sağlıyor. Bazı provokatörler var, ‘Kurbanlık az, yoksa ithal mi gelecek' diyenler var. 'Kurbanlıkların fiyatı 10 bin liradan başlıyor' diyorlar. İtibar etmeyin. Herkese yetecek kurbanımız var, her bütçeye uygun kurbanlarımız da mevcut. Kurbanlıklara abartıldığı gibi büyük bir zam yok."

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