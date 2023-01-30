Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokolü imzaladı.
Ankara
Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların tüm yönleri görüşüldü, III. Dönem JETCO toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.
Toplantının ardından Bakan Muş ve konuk Bakan Cravinho, ETOK/JETCO IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokole imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.