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Ekonomi

Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokolü imzaladı.

Erhan Cihan Ünal   | 30.01.2023
Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların tüm yönleri görüşüldü, III. Dönem JETCO toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının ardından Bakan Muş ve konuk Bakan Cravinho, ETOK/JETCO IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokole imza attı.

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