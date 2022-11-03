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Ekonomi

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314,9 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 2 ayında yurt dışına 56 bin 662 ton fındık satarak 314 milyon 938 bin 169 dolar gelir elde etti.

Atakan Çıtlak   | 03.11.2022
Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk 2 ayında 314,9 milyon dolar kazandı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 2 ayı olan 1 Eylül-31 Ekim 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 314 milyon 938 bin 169 dolar karşılığında 56 bin 662 ton fındık satıldığı belirtildi.

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