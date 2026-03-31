Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Ekonomi

Isparta'dan 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı

Isparta merkezli bir enerji firması tarafından geçen yıl 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı yapıldı.

Yalçın Çelen  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Isparta

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren enerji firması, endüstriyel kazan üretiminin yanı sıra buhar sistemleri ve büyük tesislerin ısıtma ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunuyor.

Firmanın kurucu ortağı Bulut Güneş, AA muhabirine, faaliyetlerine tarımsal ısıtma alanında başladıklarını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün ise fabrikaların buhar ihtiyacını karşılayan endüstriyel kazanlar ve büyük ölçekli ısıtma sistemleri üreten bir yapıya dönüştüklerini belirten Güneş, ürettikleri kazanlarla 20 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Güneş, "Avrupa ülkeleri, Rusya, komşu ülkeler ve Türk cumhuriyetleri dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Bölgenin güçlü endüstriyel kazan tedarikçilerinden biriyiz." dedi.

Firmanın ihracat verilerine ilişkin bilgileri paylaşan Güneş, 2017 yılında ihracatlarının 35 bin dolar, yurt içi satışlarının 360 bin dolar olduğunu, geçen yıl ise 2,7 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını dile getirdi.

Yurt içi satışlarının da 5,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Güneş, "Çalıştığımız alan gereği istihdam yaratmak üzere Isparta'da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar, bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya ve istihdamı artırmaya katkı sağlıyor. Süreci devlet kurumlarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz." diye konuştu.

