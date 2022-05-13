Dolar
15.48
Euro
16.10
Altın
1,809.14
ETH/USDT
2,055.80
BTC/USDT
29,537.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yabancıların, Türk vatandaşlığı kazanmak için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatıracağı en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarına devlet katkısı alamayacağını bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.05.2022
Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek

İstanbul

SEDDK'den yapılan duyuruda, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik uyarınca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındığı hatırlatıldı.

Bahsedilen yabancı katılımcıların, halihazırda BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddütlerin olduğu belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare kurumumuzca yapılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek

Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek