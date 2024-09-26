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Ekonomi, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisi şirketi Assan, Azerbaycan'a uçak bombası tesisi kuracak

Assan Grup Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, "Çeşitli mühimmat satışlarımızın olduğu Azerbaycan'a, uçak bombalarının seri üretiminin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Abdulkadir Günyol, Arife Yıldız Ünal  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Türk savunma sanayisi şirketi Assan, Azerbaycan'a uçak bombası tesisi kuracak

Bakü

Assan Grup Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, çeşitli mühimmat satışlarının olduğu Azerbaycan'a, uçak bombalarının seri üretiminin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmaları olduğunu belirterek, "Söz konusu tesisin kurulması için anlaşma büyük oranda tamamlandı, çeşitli izin süreçleri devam ediyor." dedi.

Okumuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıktığı ADEX Fuarı'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birçok Türk firmasının kardeş ülke Azerbaycan'da çok ciddi işler yaptığını anımsatan Okumuş, özellikle askeri alandaki işbirliklerinin ileri seviyelere taşındığını söyledi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin hem NATO hem de Türkiye'nin geliştirdiği mühimmatları kullanmaya başladığını anlatan Okumuş, "Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir pazar oluştu. Bu kapsamda katıldıkları ADEX Fuarı'nda, projelerimizi sergiliyoruz ve işbirliğimizin artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışından yoğun talep alıyoruz"

Okumuş, sivil sektörde mekanik üretim, ağır iş makineleri, yedek parça gibi ürünlerin yanı sıra savunma sanayi alanında da uçak bombaları yaptıklarını belirterek, Ankara'daki tesislerinde ürettikleri güdümlü ve güdümsüz uçak bombalarına özellikle yurt dışından yoğun talep aldıklarını aktardı.

Azerbaycan'da da bazı yatırım planlarının olduğunu belirten Okumuş, "Çeşitli mühimmat satışlarımızın olduğu Azerbaycan'a, uçak bombalarının seri üretiminin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu tesisin kurulması için anlaşma büyük oranda tamamlandı, çeşitli izin süreçleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gürcan Okumuş, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Romanya, Bulgaristan olmak üzere farklı ülkelere MK serisi uçak bombası satışı yaptıklarını kaydetti.

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