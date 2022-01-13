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Ekonomi

Türk gastronomisi, markalaşma hedefiyle New York'ta tanıtılacak

Türk mutfağı ve ürünlerinin, dünya çapında markalaşma hedefiyle "Gastro Show" da New York'ta tanıtımı yapılacak.

Betül Yürük   | 13.01.2022
Türk gastronomisi, markalaşma hedefiyle New York'ta tanıtılacak

New York

Gasto Show'un Amerika yolculuğunun ilk ayağı olan New York'ta düzenlenecek etkinliğe, Türkevi ev sahipliği yapacak.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, İstanbul ve Dubai'nin ardından New York'ta düzenlenecek etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gastro Show'un 14 Ocak'ta Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenleneceğini belirten Boztepe, "Hedefimiz; Türk mutfağının, Türk ürünlerinin dünyada markalaşması, daha fazla satılması." dedi.

Boztepe, Türkiye'nin 5,2 milyar dolarlık bir gastronomi turizmi cirosu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Normal turistle gastronomi turistini kıyaslarsanız, gastronomi turisti 7 kat daha fazla para harcıyor, harcamasının 5'te biri yeme içmeye gidiyor. Gastronomi turisti, Türkiye'ye geldiği zaman 7 gün kalıyor, normal turist ortalama 8, 9 gün kalıyor. Gastronomi turisti, daha az sürede daha fazla para bırakıyor. Biz de bunu restoranlarımızda artırmanın yanı sıra yurt dışında da yapmak istiyoruz. Türk ürünlerinin lezzetli ve sağlıklı olduğunu doğru bir lansmanla anlatmak istiyoruz."

Gasto Show'a Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılacağını ve etkinlik için özel bir video hazırlandığını aktaran Boztepe, "Dr. Ender Saraç ile özel bir menü hazırladık. Şevketi bostan otundan tutun da Gaziantep baklavamıza kadar farklı ürünlerin vücuda olan yararlarını anlatarak güzel bir yemek tanıtımı yapacağız." ifadesini kullandı.

"Kebap ve döner algısının ötesine geçip, 'vegan Türk mutfağı da var' demek istiyoruz"

Bu tür etkinlikleri Los Angeles, Londra gibi dünyanın farklı kentlerinde devam ettireceklerini vurgulayan Boztepe, şöyle devam etti:

"Türkiye'den 300 kilogram yiyecek ve içecek getirdik. Bazı ürünler Türkiye'nin farklı yörelerinden getirildi. Menülerin oluşturulması içinse 1,5 ay çalıştık. New York'ta artık 'Çin mutfağı ya da Peru mutfağı yerine Türk mutfağı da var' demek istiyoruz. Bugüne kadar 'Türkiye' denince alışılmış kebap ve döner algısının ötesine geçmek, aynı zamanda vegan Türk mutfağını da tanıtmak istiyoruz."

İklim değişikliği ürünlerin azalmasına, lezzetin, kalitenin değişmesine neden oluyor

Boztepe, iklim değişikliğinin gastronomiyi de etkileyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği konusunda 2022'de İstanbul'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz. Ürünlerin azalması, ürünlerin bulunamaması gibi noktalara gidiyoruz. Bu konuda şeflerimizin çoğu halihazırda bilinçli değil. Artan sıcaklıklar, ürünlerin lezzetini ve kalitesini de etkilemeye başladı. Bu konuyla ilgili bilim insanlarıyla, yatırımcılarla, iş insanlarıyla ve restoran sahipleriyle konferans düzenlemeyi düşünüyoruz."

İstanbul'da "gastronomi köyü" kuruyoruz

İstanbul'da kurmayı planladıkları Gastronomi köyüne değinen Boztepe, "Ormanın içinde 100 dönüm arazide binaların olmadığı ahşap bungalovlardan bir köy kuracağız. 81 kentimize öneri götürüyoruz. Bungalovlarda bu kentlere ait ürünlerin tadım merkezleri olacak." diye konuştu.

"Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran olmamasının nedeninin politik olduğunu düşünüyoruz"

Boztepe, Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran olmamasının nedeninin "politik" olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin mutfak derinliği 12 bin yıllık olduğu için buna yıldız verebilecek kapasitede bir denetmen de olduğuna inanmıyoruz açıkçası. Keşkek bir düğün yemeğidir, bir aşk hikayesidir. Dünyanın en iyi yemek hikayesi ve ödül almış bir yemek. Biz bunları doğru anlatsak olay bitecek.

Bu yüzden biraz da gelen turiste her yemeğin hikayesinin doğru aktarılmasını ve şeflerin bilinçlendirilmesini istiyoruz. Her yemeğin bir hikayesi var. Bunların hikayesini doğru anlattığımız sürece bu operasyonlar büyüyecek. Ürünün lezzetiyle öne çıkmanın ötesinde hikayesiyle de öne çıkmak zorundayız."

Gastro Show, Ticaret Bakanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğu ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) katkılarıyla düzenlenecek.

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