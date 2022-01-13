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Ekonomi

Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 14 milyon doları aştı

Türkiye'nin 2018'de 5 bin 425 ton olan tropikal meyve ihracatı, salgına rağmen geçen sene 12 bin 231 tona yükseldi, 14 milyon 372 bin dolar gelir sağlandı.

Ayşe Yıldız   | 13.01.2022
Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 14 milyon doları aştı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Antalya

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) verilerine göre, 2018'de 5 bin 425 ton olan tropikal meyve ihracatı, 2019'da 5 bin 641 ton, 2020'de 6 bin 738 ton, geçen sene ise önemli bir artış kaydedilerek 12 bin 231 tona ulaştı.

Tropikal meyve ihracatından dört yıl önce 4 milyon 696 bin dolar gelir sağlanırken, Kovid-19 salgınına rağmen bu rakam 2021'de 14 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den farklı ülkelere son dört yılda yapılan tropik meyve ihracatından 30 milyon 37 bin 919 dolar gelir elde edildi.

En çok ihracat Rusya'ya gerçekleştirildi

Tropikal meyve ihraç edilen ülkeler arasında 5 bin 745 ton ile Rusya ilk sırada yer aldı. Lübnan, 2 bin 981 ton ihracat ile ikinci, 1970 ton ihracatın yapıldığı ispanya ise üçüncü sırada yer aldı.

Tropikal meyvelerden en fazla kivi, avokado, yaban mersini, Trabzon hurması, böğürtlen, mango, ananas, çarkıfelek (passion furit), pitaya ve guava ihraç edildi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, özellikle Akdeniz bölgesinin tropik meyve üretimi ve ihracatında önemli olduğunu söyledi.

Tropikal meyve üretim alanlarının genişlediğini anlatan Çavuşoğlu, "Tropik meyve ihracatında yüzdesel artışlarımız çok iyi. Sektörün önü inanılmaz açık gözüküyor. Çok iyi rakamlara çıkıyoruz." dedi.

Tropik meyvelerde özellikle yaban mersininin ön plana çıktığını belirten Çavuşoğlu, bu ürünü daha çok Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç ettiklerini ifade etti.

Bölgedeki avokado üretiminin artmasına rağmen iç pazardaki tüketim talebinin de yoğun olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, ejder meyvesinin de talep gördüğünü vurguladı.

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