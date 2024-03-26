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Ekonomi

Türk Eximbank, NEXI sigortası altında 140 milyon avro kredi sağladı

Türk Eximbank, 22 Mart'ta Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine geri ödeme garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 140 milyon avro tutarında, 10 yıl vadeli bir kaynak anlaşması imzaladı.

Fatma Eda Topcu  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Türk Eximbank, NEXI sigortası altında 140 milyon avro kredi sağladı

İstanbul

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre fon, NEXI’nin LEAD programı altında Türkiye’de bir finansal kurum ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyor.

Fon kapsamında, ihracatçı firmaların Japon firmaları ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin desteklenmesine yönelik finansman olanakları sunulmasının yanı sıra KOBİ niteliğindeki işletmelere, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yönetici katılımını destekleyen işletmelere ve faaliyetleri ile karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunan yeşil ürün üreticisi işletmelere de uzun vadeli finansman imkanı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"NEXI’nin sigortası ile sağlanacak fon ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi finansmanına erişimleri için önemli bir kaynak olacaktır. İki kurum arasında tesis edilen bu değerli iş ortaklığı ile Türkiye ve Japonya arasındaki ticari faaliyetleri destekleyerek ülke ekonomimize katkı sağlamayı planlamaktayız. Ayrıca sürdürülebilirlik temalı faaliyetleri bulunan firmalarımızın da desteklenmesi doğrultusunda kullanılacak bu fon, bu alanda potansiyeli bulunan firmalarımızın teşvik edilmesine de aracı olacaktır. Yakın zamanda imzalamayı planladığımız benzer birçok uluslar üstü işlem ile de ihracatçılarımızın yatırım, işletme sermayesi, ticaret kredisi gibi her türde finansman ihtiyacını uygun maliyetlerle ve vade imkanlarıyla karşılamaya devam edeceğiz."

Japon ihracat kredi kuruluşu olarak krediye sigorta sağlayan NEXI'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Önemli bir iş ortağımız olan Türk Eximbank aracılığı ile Türk ihracatçılarını destekleme fırsatına sahip olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu fon, Türkiye'deki Japon şirketlerinin yanı sıra Japon şirketleriyle iş ilişkileri olan Türk ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullanılacaktır. Bu anlaşmanın, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamak için güzel bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu finansman kaynağının sadece Türk ihracatını desteklemekle kalmayacağına, aynı zamanda Türkiye'deki Japon ticari faaliyetlerinin geliştirilerek iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendireceğine inanıyoruz."

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