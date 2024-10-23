Dolar
34.29
Euro
36.95
Altın
2,750.30
ETH/USDT
2,580.70
BTC/USDT
66,429.00
BIST 100
8,742.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Manchester United maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Türk boğazlarından 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ocak-eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleştiğini belirterek, "Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Türk boğazlarından 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki boğazlardan yılın 9 ayında gerçekleşen gemi hareketlerine ilişkin verileri paylaştı.

Türk boğazlarının ticari ve ulaşım amaçlı gemi geçişleri açısından yoğun bir dönem yaşadığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2024 yılının ocak-eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleşti. Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu. Bu gemi geçişleri uluslararası deniz taşımacılığında kritik öneme sahip ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşımaya devam ediyoruz."

"Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yüzde 3,1 arttı"

Uraloğlu, Çanakkale Boğazı'ndan eylülde 3 bin 760 geminin geçtiğini ve geçişlerin 860'ının, petrol dahil olmak üzere, tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu belirterek, bu gemilerle 18 milyon 282 bin 121 tonu "tehlikeli" olmak üzere 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646'ya ulaştı. Bu gemi geçişlerinde 7 bin 791 tehlikeli yük tankeri ile 157 milyon 5 bin 205 tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 453 milyon 746 bin 887 ton yük taşındı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 161 gemi geçti

İstanbul Boğazı'ndan eylülde geçen gemi sayısının, 785'i tehlikeli yük taşıyan tankerler olmak üzere 3 bin 302 olduğunu ifade eden Uraloğlu, gemilerle 15 milyon 307 bin 99 tonu tehlikeli, 35 milyon 473 bin 199 ton yük taşındığına işaret etti.

Uraloğlu, yılın 9 ayında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ve yük miktarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 31 bin 161, tehlikeli yük taşıyan tanker sayısı ise 7 bin 302 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 137 milyon 623 bin 581 tonu tehlikeli olmak üzere toplam 342 milyon 936 bin 330 ton yük taşındı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin üçüncü bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu
Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Millî Savunma Bakanlığı SAHA EXPO'da 2 ülke ile askeri sağlık anlaşması imzaladı
İstanbul merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Türk boğazlarından 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti

Türk boğazlarından 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti

Kara yollarında fiber ağ uzunluğu 20 bin kilometreye çıkartılacak

Türkiye'nin yat limanı kapasitesi 2002'den bu yana yüzde 194 arttı

"Asırlık çınar" PTT, elektrikli araç ve skuter kullanımını yaygınlaştırıyor

"Asırlık çınar" PTT, elektrikli araç ve skuter kullanımını yaygınlaştırıyor
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde 300 kilometrelik yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz

Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde 300 kilometrelik yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bu yıl 97 bini aşkın zararlı bağlantıyı engelledi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bu yıl 97 bini aşkın zararlı bağlantıyı engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet