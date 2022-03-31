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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’da TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşuyor.
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Ekonomi

TÜREB: Türkiye, her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi ihale etmeli

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Erden, Türkiye'nin 3 ila 5 yıl boyunca her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini ihale etmesi gerektiğini bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 31.03.2022
TÜREB: Türkiye, her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi ihale etmeli

Ankara

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yeni seçilen TÜREB yönetiminin katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Küresel enerji krizinin yaşandığı bu günlerde ülkelerin uzun vadeli kömür ya da doğal gaz kontratları ile kendini güvende hissetmeyeceğini dile getiren Erden, "Bu riski iyice düşürmenin tek gerçek çözümü yenilenebilir enerjiye azami önem vermek. Bu da daha fazla rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleyle olacak." diye konuştu.

Erden, Türkiye'nin gelişmiş rüzgar sektörüyle ilave kapasiteleri sistemine dahil etmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca her yıl en az 3'er bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi açıklayarak ihale etmesini öneriyoruz. Türkiye'nin, gelişmiş rüzgar sektörüyle mevcut enterkonnekte sistemin kısıtlarına da takılmadan, bu kapasiteleri açıklanmalarından itibaren iki yıl sonrasında gerçekleştirmeye başlayacak yeterlilikte. Böylece kısa süre içerisinde 25-30 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücünün ülkeye kazandırabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜREB yönetiminden "kapsayıcılık" vurgusu

Toplantıya katılan TÜREB Başkan Yardımcıları Ebru Arıcı, Tuna Güven, Arif Günyar, Sacit Akbaş ve Genel Sekreter İskender Kökey de sektörün tüm alanlarına ve ilgili paydaşlarına kulak verecek kapsayıcı bir yapı içerisinde sanayi, yatırımcılar, kamu ilişkileri, servis, danışmanlık ve diğer paydaşlar adına çalışmalar gerçekleştireceklerini vurguladı.



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