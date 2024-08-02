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Ekonomi

Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı

Yıldız Taşdelen Erli  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı

Kayseri

Bakan Bolat, "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir." açıklamasında bulundu.

Bolat, "Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır." dedi.

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