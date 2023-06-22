Dolar
24.57
Euro
26.90
Altın
1,914.37
ETH/USDT
1,870.60
BTC/USDT
29,736.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
logo
Ekonomi

TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisi oldukça önemli

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Merkez Bankası’nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Furkan Gençoğlu  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisi oldukça önemli

İstanbul

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir ilk kez politika faiz oranının artırılmasının piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 27 ay sonra ilk kez politika faizini artırarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselttiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her ne kadar söz konusu faiz artışı piyasa beklentilerinin altında bir oranda olsa da Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Karar metninde vurgulanan 'parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması' şeklindeki ifadeden önümüzdeki aylarda faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesajın da piyasalar üzerinde olumlu etkisi olacağını değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, bir an önce bir yandan fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi, diğer yandan da bankacılık sektörüne yönelik uygulanan regülasyonlar neticesinde durma noktasına gelen kredi kanalının yeniden açılması konusunun önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde istihdam, üretim, yatırım ve nihayet ihracatta ihtiyaç duyulan finansmana erişimin sağlanabilmesi için de gerekli adımların vakit geçmeden atılması işletmelerimiz açısından hayati önem taşımaktadır. Bankalarla olan ilişkilerimizde bizleri zorlayan regülasyonların sadeleştirilmesi konusu en az finansmana erişim ve finansman maliyeti kadar önemli bir konudur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da sağanağın ardından kirlilik oluşan Kocaali sahili temizleniyor
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Benzer haberler

TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisi oldukça önemli

TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisi oldukça önemli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet