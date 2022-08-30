Trendyol, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmayı hedefliyor
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, gelecekte ihracatta ve teknolojide Türkiye'nin gururu olmaya devam etmek istediklerini belirterek, "Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak." dedi.
Ankara
Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı. Festivalin ana sponsorlarından Trendyol da açtığı stantta ziyaretçilerle buluştu.
Çetin, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında Samsun'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Trendyol olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduklarını ifade eden Çetin, geçen yıl ülkeden çıkan ilk "decacorn" olduklarını anımsattı.
Çetin, Türkiye'de teknolojinin geliştirmesine ve teknoloji şirketlerinin kendilerini göstermesine katkı sağlayan TEKNOFEST'e ana sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Trendyol olarak bir e-ticaret şirketiyiz ama köklerimiz teknolojiden geliyor. Türkiye'de en fazla teknoloji mühendisi çalıştıran kurumlardan biriyiz. Şirketimizde 2 binin üzerinde teknoloji mühendisi çalıştırıyoruz. Tüm şirketimizin algoritmalarını, yazılımlarını kendimiz yazıyoruz. Bu yazılımlarımızla, teknoloji mühendislerimizle global büyümemizi gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz yeni ülkelerde bu yazılımları ihraç ediyoruz. Bu sene Berlin'e ilk ofisimizi açtık. Bu süreç Amsterdam, Lüksemburg ve Londra ile devam edecek. Burada bütün yaptığımız yerel yazılımlarımızı Türkiye'den götürdüğümüz 'know how' ile birlikte kullanıyoruz."
5 yıllık hedef
Gelecekte Türkiye'nin ihracatta ve teknolojide gururu olmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak." ifadesini kullandı.
Geçen yıl Almanya'da kısa zamanda büyük başarı elde ettiklerine dikkati çeken Çetin, yakaladıkları bu performansı devam ettirmek istediklerini dile getirdi.
Çetin, Türkiye'de 30 milyonun üzerinde, Almanya'da bir milyonun üzerinde kişinin Trendyol aplikasyonunu kullandığı bilgisini vererek, kısa zamanda bu sayıyı ikiye katlamak istediklerini kaydetti.
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