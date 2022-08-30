Dolar
18.17
Euro
18.22
Altın
1,732.48
ETH/USDT
1,573.90
BTC/USDT
20,344.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Trendyol, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmayı hedefliyor

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, gelecekte ihracatta ve teknolojide Türkiye'nin gururu olmaya devam etmek istediklerini belirterek, "Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 30.08.2022
Trendyol, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmayı hedefliyor

Ankara

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı. Festivalin ana sponsorlarından Trendyol da açtığı stantta ziyaretçilerle buluştu.

Çetin, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında Samsun'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Trendyol olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduklarını ifade eden Çetin, geçen yıl ülkeden çıkan ilk "decacorn" olduklarını anımsattı.

Çetin, Türkiye'de teknolojinin geliştirmesine ve teknoloji şirketlerinin kendilerini göstermesine katkı sağlayan TEKNOFEST'e ana sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Trendyol olarak bir e-ticaret şirketiyiz ama köklerimiz teknolojiden geliyor. Türkiye'de en fazla teknoloji mühendisi çalıştıran kurumlardan biriyiz. Şirketimizde 2 binin üzerinde teknoloji mühendisi çalıştırıyoruz. Tüm şirketimizin algoritmalarını, yazılımlarını kendimiz yazıyoruz. Bu yazılımlarımızla, teknoloji mühendislerimizle global büyümemizi gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz yeni ülkelerde bu yazılımları ihraç ediyoruz. Bu sene Berlin'e ilk ofisimizi açtık. Bu süreç Amsterdam, Lüksemburg ve Londra ile devam edecek. Burada bütün yaptığımız yerel yazılımlarımızı Türkiye'den götürdüğümüz 'know how' ile birlikte kullanıyoruz."

5 yıllık hedef

Gelecekte Türkiye'nin ihracatta ve teknolojide gururu olmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Almanya'da kısa zamanda büyük başarı elde ettiklerine dikkati çeken Çetin, yakaladıkları bu performansı devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Çetin, Türkiye'de 30 milyonun üzerinde, Almanya'da bir milyonun üzerinde kişinin Trendyol aplikasyonunu kullandığı bilgisini vererek, kısa zamanda bu sayıyı ikiye katlamak istediklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Diyarbakır annesi Aydın: HDP'den çocuğumu almadan eyleme son vermeyeceğim
İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak

Trendyol, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmayı hedefliyor

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı
Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı
TEKNOFEST KARADENİZ başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet