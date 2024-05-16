Dolar
32.23
Euro
35.04
Altın
2,386.13
ETH/USDT
3,006.70
BTC/USDT
66,245.00
BIST 100
10,171.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçası, şirketin önemli tasarruf sağlamasına katkıda bulundu.

Ramazan Kaya  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

Kayseri

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yerlilik konularında kendilerine her zaman telkinde bulunduğunu ve destek verdiğini ifade etti.

Canbulut, bu kapsamda, mühendislerin gayret ve çalışmaları ile yerli sanayinin desteği sayesinde, tramvayların hareket aksamı olan bojilerin önemli bileşenlerinden kauçuk tabanlı esnek bağlama parçasını yerli imkanlarla ürettiklerini belirtti.

Parçanın bilgisayar tabanlı Ar-Ge çalışmaları ile statik ve dinamik testlerinin başarıyla tamamlanarak üretildiğini kaydeden Canbulut, tasarlanan bu ürünün üretiminin ardından saha testlerinden de sorunsuz geçtiğini aktardı.

Tramvayların binlerce bileşenden oluştuğunu, bazı parçalarının kullanım ömrü dolduğunda yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini aktaran Canbulut, şunları kaydetti:

"Bu parçaların bazıları yurt dışından temin edilmek zorundaydı. Yurt dışından temin edilen parçalar içerisinde yer alan bu ürünün ömrü ve değişim periyodu göz önüne alındığında 990 bin avro harcanması gerekirken yerli üretim sayesinde milli bütçeden sadece 160 bin avro harcanarak ciddi tasarruf sağlandı ve yüzde 83 tasarruf elde edildi."

Başkan Büyükkılıç da bu tür çalışmaları devam ettirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Yerli ve milli üretim mantığıyla katma değer oluşturmanın önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Sadece kendi araçlarımızın bakımı için değil, aynı zamanda ülkemizdeki diğer raylı sistem işletmelerine bakım hizmeti veren bu ürünün yerlileştirme çalışmalarına katkıda bulunan ekibimizi tebrik ediyor, onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı dünyaca ünlü gezi sitesinin radarına girdi
MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirildi
TÜİK, 2023 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı
Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü

Benzer haberler

Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

Erciyes'te teleferik ve telesiyejlerin 7 ay sürecek bakım çalışması başladı

Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor

Ağırnaslı kadınlar aspir tohumunu katma değerli ürüne dönüştürüyor
Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı

Felçli hasta 6 aylık fizik tedaviyle yeniden adım atmaya başladı
Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için günde 120 kilometre yol kat ediyor

Beş çocuk annesi üniversite hayalini gerçekleştirmek için günde 120 kilometre yol kat ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet