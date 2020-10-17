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Ekonomi

TPAO: Rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır

Türkiye’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusundaki ilk ultra derin deniz keşfindeki rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığı ve kuyu sondajının tamamlanmasını takiben toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı bildirildi.

Nuran Erkul Kaya   | 17.10.2020
TPAO: Rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır

İstanbul

Türkiye’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusundaki ilk ultra derin deniz keşfindeki rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığı ve kuyu sondajının tamamlanmasını takiben toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan açıklamada, 21 Ağustos'ta, Batı Karadeniz’de Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan Sakarya Gaz Sahası'nda büyük bir keşif yapıldığı anımsatıldı.

Sakarya bloğunda açılan ve keşif yapıldığı duyurulan Tuna-1 Kuyusu'nun Ereğli’nin 175 kilometre kuzeyinde yer aldığı akarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyu sondaj operasyonu, en son teknoloji ile donatılmış Fatih Derin Deniz Sondaj Gemisi ile gerçekleştirilmiştir. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2 bin 117 metre, son derinlik ise 4 bin 775 metre olmakla birlikte, kuyuda Erken Pliyosen-Geç Miyosen yaşlı 30 metrelik gaz ihtiva eden ilave bir rezervuar seviyesi tespit edilmiştir. Kuyu sondajının tamamlanmasını müteakip rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşif, bugüne kadar Karadeniz’de gerçekleştirilmiş en büyük keşif olmasının yanı sıra bu yıl dünyada denizlerde gerçekleştirilen keşifler arasında da birinci sırada yer almaktadır."

Açıklamada, TPAO'nun kara alanlarındaki yoğun operasyonlarının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı şekilde milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

TPAO'nun 1954 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, "TPAO, halihazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğerinde üretim yapmakta, yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan'da faaliyet göstermektedir." denildi.

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