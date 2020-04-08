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Ekonomi

Tosyalı Holding: Gündemimizde işçi çıkarmak değil 1000 kişilik yeni istihdam var

Tosyalı Holding, koronavirüs nedeniyle işçi çıkarmayacak ve bin kişiyi işe alacak.

Uğur Aslanhan   | 08.04.2020
Tosyalı Holding: Gündemimizde işçi çıkarmak değil 1000 kişilik yeni istihdam var

İstanbul

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, daha önceki global kriz zamanlarında olduğu gibi, şirketin bu kez de yatırıma ara vermediği, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir çelik yatırım için hazırlıkları sürdürdüğü hatırlatıldı.

Türkiye'nin bu mücadeleden güçlenerek çıkacağına inanan grubun bir milyar dolarlık yeni yatırımının 2020'de başlayacağı belirtilen açıklamada, başlangıçta hurdadan üretim yapacak tesisin, orta vadede madenden çelik üretimine geçeceği, bu yatırımın bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "İşçi çıkarmak gündemimizde yok. Olmadı, olmayacak. Hatta 1000 kişilik yeni istihdam yaratacağız." ifadesini kullandı.

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