TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını çalışarak sağlayacağız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız." dedi.
Ankara
Türkiye'de 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kule'de gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, liste hazırlanırken başvuran şirketlerin 2017-2019 ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.
Listede yer alan 100 şirketin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğu bilgisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
"Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019'da her bir şirket ortalama, 65 milyon liralık satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde istihdamları yüzde 148 arttı. Bu şirketlerin yüzde 76’sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve listeye girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum."
Hisarcıklıoğlu, söz konusu şirketlerin yaş ortalamasının yaklaşık 11 olduğunu belirterek, "Listenin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 29 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 32 farklı sektörden şirketler bulunuyor." diye konuştu.
Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da örnek bir iş birliğine daha imza atmış olmanın mutluluğu içinde olduklarını, programa başvuruda bulunan tüm KOBİ’lere "Veri Odaklı SMS" çözümünü ücretsiz sunduklarını söyledi.
Listeye giren ilk 3 şirket sırasıyla şöyle:
- Trıpenıa Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ
- Türktem Bilişim Yemekçilik Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Sponsorluğunu Vodafone'un üstlendiği TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde yer alan şirketlere TOBB'un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Şirketlerde 2020'de 11 bin 339 kişi istihdam edildi
"TOBB Türkiye 100" ödülünü alan şirketlere ilişkin ayrıntılar paylaşılırken, bu şirketlerde 2020'de 11 bin 339 kişi istihdam edildi.
TOBB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan söz konusu şirketlere dair ayrıntılara yer verildi.
Sıralamaya giren 100 şirketin ülke geneline göre 13 kat hızlı büyüdüğü belirtilen açıklamada,"Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket gibi kabul edildiğinde, 2019 yılı toplam cirosu 6,47 milyar lira, 2019 yılı ortalama cirosu 64,7 milyon lira. 2020 yılındaki toplam istihdam 11 bin 339 kişi, şirket başına ortalama istihdam ise 113 kişi oldu. 2017-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, listede 32 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketin yer aldığı, en fazla yoğunluğun bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörlerinde görüldüğü bildirildi. Bunları, makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinin izlediği kaydedildi.
Şirketlerin 76'sı ihracat yapıyor
Sıralamadaki şirketlerin 76'sının 78 farklı ülkeye ihracat yaptığına işaret edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan çalışma şekline uyum sağlandığı belirtildi.
Salgın sürecinde 67 şirketin en az bir kamusal destekten yararlandığı, en fazla yararlanılan kamusal desteklerin ise kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri olduğu bildirildi.
Söz konusu şirketlerin yarısından fazlasının önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kovid-19 sürecinde şirketlerin 48'i finansman ihtiyacını öz kaynaklarından karşılarken, 52'si kamu/özel banka kredi imkanlarından yararlandı. Önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olan firma sayısı 60. Şirketlerin yüzde 41,7'si, 10 milyon liradan fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Şirketlerin yüzde 26,7'si ilave finansmanı işletme sermayesi ve makine/tesisat yatırımı için kullanacak."
39 şirket, çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı oldu
Kuruluş yılına göre şirketlerin yaş ortalamasın 11,2 yıl, üst düzey yöneticilerinin yaş ortalamasının 42 olduğu bildirilen açıklamada, bu şirketlerinin yüzde 10'unun kadınlar tarafından yönetildiği ifade edildi.
Şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksekliğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye 100 listesindeki 85 şirketin yetkili kişileri en az üniversite mezunu. En hızlı büyüyenlerin büyük kısmı hizmet içi eğitimin önemli olduğunun farkında. Söz konusu 100 şirketin 89'u çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve/veya kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini açıkladı.Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketleri içerisinde çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı olan şirket sayısı ise 39."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.