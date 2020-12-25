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Ekonomi

TMSF Teşkilat Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Teşkilat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 25.12.2020
TMSF Teşkilat Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi

İstanbul

Karar kapsamında, "Fon, görevli ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı 3'ü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik ve tahsilat birimleri açabilir." cümlesinde yer alan "Bakanlarlar Kurulu" ifadesi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.

Yeni yönetmelik ile fonun ana ve yardımcı hizmet birimlerinin görevlerinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, fon bünyesindeki "Finansman Daire Başkanlığı", "Hukuk İşleri Daire Başkanlığı", "İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı", "Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı", "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı", "Tahsilat Daire Başkanlığı", "Tasfiye Daire Başkanlığı", "Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı", "Denetim Daire Başkanlığı" ve "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" birimlerinin görevlerine dair maddeler yeniden düzenlendi.

Öte yandan finans daire başkanlığının görevlerinin belirtildiği maddede yer alan "Hazine Müsteşarlığı" ibareleri de "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak güncellendi.

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