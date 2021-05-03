Euro
10.01
Dolar
8.30
BIST 100
1,405.17
Altın
1,780.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu

Fatma Eda Topcu   | 03.05.2021
TİM Başkanı Gülle: Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu Fotoğraf: Muhammed Yaylalı - Anadolu Ajansı

İstanbul

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: (Yerli aşı) Yıl sonuna doğru faz 3 çalışmasını tüm kullanıma açmayı planlıyoruz
AB Komisyonu, üye ülkelere AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi
Kovid-19 tedavisi gören eski AK Parti Karabük Milletvekili Uysal hayatını kaybetti
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Benzer haberler

'Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay'

'Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay'

Atık plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor