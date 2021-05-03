TİM Başkanı Gülle: Nisan ayı Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu
İstanbul
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu." dedi.
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