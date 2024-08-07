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Ekonomi

Ticaret borsalarında 11 ayda 396 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Haziran 2024 döneminde 396 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Atakan Çıtlak  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Ticaret borsalarında 11 ayda 396 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 11 aylık dönemde borsalarda 396 bin 378 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 100 bin 590 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 87 bin 694 tonla Ordu, 40 bin 837 tonla Giresun izledi.

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