Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,656.81
ETH/USDT
2,447.70
BTC/USDT
62,833.00
BIST 100
9,171.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından ekmekte fahiş fiyat artışı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Ticaret Bakanlığından ekmekte fahiş fiyat artışı uyarısı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyat tarifesini aşan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulandığını bildirerek, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Uraloğlu'ndan Discord'a ilişkin açıklama: Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz
İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı
Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale gelen yapı kalıntılarında belgeleme çalışması yapıldı
Emine Erdoğan: Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından ekmekte fahiş fiyat artışı uyarısı

Ticaret Bakanlığından ekmekte fahiş fiyat artışı uyarısı

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışlarına geçit vermiyor

Türkiye ihracatta mesafe tanımıyor

Türkiye ihracatta mesafe tanımıyor
Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı

Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürün sistemi Dünya Bankasından ödül aldı
Fahiş fiyat artışına giden emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi

Fahiş fiyat artışına giden emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet