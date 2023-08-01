Dolar
26.96
Euro
29.58
Altın
1,943.00
ETH/USDT
1,830.80
BTC/USDT
28,823.00
BIST 100
7,148.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi

Ticaret Bakanlığı, artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiğini, 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbirler alındığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle, İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin 2022/2023 sezonunda yüzde 20 azaldığı, Türkiye'de üretimin yüzde 62 artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki hızlı yükselişin yurt içi fiyatlara yansıdığı, zeytinyağı perakende fiyatlarında iç piyasada görülen artışın, son bir yıllık dönemde genel fiyat artışının oldukça üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek gümrük vergilerinden dolayı, Türkiye'nin AB üyesi ülkelere olan katma değerli ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok düşük miktarda yapılabilmekte olduğu belirtilen açıklamada, özellikle İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den ithal ettikleri dökme ve varilli zeytinyağını işleyerek yeniden üçüncü ülkelere pazarladığına işaret edildi.

Açıklamada, dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti yapılmasını düzenleyen kararın 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Zeytinyağı sektörüne ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar konusunda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin sektör paydaşlarıyla yoğun temas halinde bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir. Bakanlığımızca bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapılarak, önümüzdeki zeytinyağı hasat döneminin başlangıcı olan 1 Kasım 2023'e kadar, dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur. "

Ticaret Bakanlığının söz konusu ilave tedbirlere ilişkin sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda 1 Kasım'a kadar zeytinyağı ihracatının durdurulduğunun bildirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu
Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi

Ticaret Bakanlığı e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor

İkinci el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı "ekstralar" ile delinmeye çalışılıyor

Yılın ilk yarısında 8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Yılın ilk yarısında 8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildirdi

Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildirdi
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor

İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet