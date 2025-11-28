Dolar
42.51
Euro
49.16
Altın
4,176.65
ETH/USDT
3,030.40
BTC/USDT
91,359.00
BIST 100
10,916.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz’in vefatının 4. yıl dönümünde, Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Tarhan: Suriye ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Tarhan "Suriye ile 2024 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün 10 ayda 2,9 milyar dolar seviyesinde. Ümit ediyoruz ki yılı 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmiyle kapatacağız"

Kazım Kaan Ulu, Fahri Aksüt  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Tarhan: Suriye ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz Fotoğraf: Kazım Kaan Ulu/AA

İstanbul

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, üçüncü gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirvenin üçüncü gününde düzenlenen Türkiye-Suriye İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Sabahaddin Tarhan, 8 Aralık devriminden sonra Suriye ile ilişkilerin çok yoğun şekilde devam ettiğini ve Yayladağ Sınır Kapısı'nın hemen faaliyete başlamasının ilk önemli icraat olduğunu söyledi.

Tarhan, "Hemen sonrasında bakanımızın nisan ve ağustosta Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretler, karşılıklı güven ve işbirliğinin yeniden tesisi noktasında önemli. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şaar'ın da Türkiye'yi ziyaretiyle beraber Türkiye-Suriye JETCO Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni kurmuş olduk. Suriye'nin kapasitesini geliştirmek için idari işbirliği anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma kapsamında Suriye bürokrasisinin yeniden inşası ve kapasitesinin kuvvetlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlamış durumdayız." dedi.

"İlişkilerimizi daha da geliştireceğiz"

Suriye ile bugün aktarmasız taşımacılığın deneme seferlerinin yapıldığı ve transit taşımacılıkta yine deneme seferlerinin başladığını memnuniyetle gördüklerini belirten Tarhan, "İkili ticaret rakamlarına baktığımızda, 2024 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün 10 ayda 2,9 milyar dolar seviyesinde. Ümit ediyoruz ki yılı 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmiyle kapatacağız." diye konuştu.

Tarhan, Suriye'nin yeniden imarıyla alakalı olarak faaliyetlerin devam ettiğini dile getirerek şunları ifade etti:

"Şam Havalimanı'nın yeniden inşası, enerji altyapısının yeniden tesisi konusunda ihalelerde Türk firmalarının başarıyla ülkemizi temsil ettiğini görüyoruz. İlerleyen dönemde de Suriyeli kardeşlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla iki ülkenin menfaati doğrultusunda, karşılıklı kazanmanın tesis edileceği bir ortamda ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
Nallıhan'da tespit edilen 120 tür mantar yapay zekayla sınıflandırılıyor
Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Tarhan: Suriye ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Tarhan: Suriye ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ikinci gününde devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet