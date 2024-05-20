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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES projelerine 20,6 milyon lira hibe desteği verecek

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ilk çağrı döneminde başvuran 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağlayacak.

Serhat Tutak  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES projelerine 20,6 milyon lira hibe desteği verecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çağrı dönemine ilişkin KOOP-DES başvuru sonuçları ve hibe tutarları belli oldu.

Söz konusu program kapsamında, 2020 yılından bu yana ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Bakanlıkça hibe desteği veriliyor.

Proje kapsamında bu yıl için kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının programa başvuru yapabilmesi sağlandı.

Kooperatiflerin sunduğu projeler, üretim ve istihdama katkısı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il ile kooperatifin durumu dikkate alınarak değerlendirildi.

Bu yılın ilk çağrı dönemindeki projelerin değerlendirilmesi sonucunda, 40 ilden 89 kooperatifin makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projesi desteklenmeye değer görüldü.

Projelerin tutarı 26 milyon 642 bin 147 lira olurken, Bakanlıkça sağlanacak hibe tutarı 20 milyon 585 bin 53 lira olarak belirlendi.

Hibe desteği olarak 2020 ve 2021 yıllarında 14,3'er milyon lira, 2022'de 20,4 milyon lira ve 2023'de 27,4 milyon lira verilmişti.

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