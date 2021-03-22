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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Enes Duran   | 22.03.2021
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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