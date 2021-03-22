Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
(1/2) AB Ekonomi Komiseri Sayın Paolo Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir VC toplantısı gerçekleştirdik. İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük işbirliği konularını değerlendirdik. pic.twitter.com/W8UWil4FTV— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 22, 2021
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.
Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.