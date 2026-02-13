Dolar
43.73
Euro
51.87
Altın
4,958.84
ETH/USDT
1,956.80
BTC/USDT
67,062.00
BIST 100
14,188.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Seda Tolmaç  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle ülke risk priminin (CDS) son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyrettiğini, risk primindeki güçlü iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını bildirdi.

Bolat, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hizmetler ihracatının geçen yıl yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını, mal ihracatının yüzde 4,4 yükselerek 273,4 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, toplam mal ve hizmetler ihracatının ise yüzde 4,5 artarak 396 milyar dolarlık rekor düzeye çıktığına işaret etti.

Bolat, 2002'de mal ve hizmet ihracatının 50 milyar dolar olduğunu ifade ederek, söz konusu yıldan bu yana anılan ihracat kalemlerinde 7,9 kat artış sağlandığının altını çizdi. Bolat, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 1,4 hedefiyle paralel gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, geçen yıl cari işlemler açığının 25,2 milyar dolar olduğunu bildiren Bolat, bu açığın son üç senedir makul düzeylerde "stabil" görünümünü devam ettirdiğine dikkati çekti. Bolat, böylece döviz piyasaları ile döviz yeterliliğinde olumlu ve istikrarlı seyrin sürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte CDS, son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyretmekte olup risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi, dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır. Hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte, rekor tazelemeye devam etmektedir."

"Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında"

Bakan Bolat, seyahat gelirlerinin geçen yıl 60 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu olumlu gelişmelerle cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında ve OVP ile uyumlu seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler hesabında izlenen dengelenme, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır.
Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama
Meteorolojiden Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bolat "Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları"na katıldı

Bakan Bolat "Hizmet Sektörleri Komite Buluşmaları"na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Bolat'ın Türkmenistan ziyareti iki ülke arasında yeni işbirliği kapıları açacak

Bakanı Bolat: Türkiye'den Çin'e 175 milyon dolar, Çin'den de Türkiye'ye 3,2 milyar dolarlık bir yatırım hacmi söz konusu

Bakanı Bolat: Türkiye'den Çin'e 175 milyon dolar, Çin'den de Türkiye'ye 3,2 milyar dolarlık bir yatırım hacmi söz konusu
Depremden etkilenen illerde üretim ve ihracata güçlü destek sürüyor

Depremden etkilenen illerde üretim ve ihracata güçlü destek sürüyor
Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı

Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet