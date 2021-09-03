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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı, cari fazlaya doğru gidiyoruz

Tolga Albay   | 03.09.2021
Ticaret Bakanı Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı, cari fazlaya doğru gidiyoruz

İzmir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı”nda yaptığı konuşmada "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

Muş, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." diye konuştu.

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