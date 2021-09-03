Ticaret Bakanı Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı, cari fazlaya doğru gidiyoruz
İzmir
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı”nda yaptığı konuşmada "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.
Muş, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." diye konuştu.
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