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Bakanlar Tunç, Göktaş ve Kacır, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'ın Kuzey Makedonya ziyareti ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, 26 Aralık'ta gerçekleştireceği Kuzey Makedonya ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Serhat Tutak  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Ticaret Bakanı Bolat'ın Kuzey Makedonya ziyareti ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Bolat, resmi temaslarda bulunmak ve bazı toplantılara katılmak üzere yarın Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.

Bakan Bolat, ilk olarak Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından bakanlarca ortak basın açıklaması yapılacak.

Ziyarette, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından kabul edilecek olan Bakan Bolat, daha sonrasında Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılacak.

Forumun ardından, Bolat ve Mickoski'nin, Türk müteahhitlik firmalarının hazır bulunacağı ve işbirliği imkanlarının ele alınacağı yuvarlak masa toplantısına katılmaları bekleniyor.

Kuzey Makedonya'da iş yapan Türk iş insanlarıyla Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)-Kuzey Makedonya toplantısının yapılacağı ziyaret kapsamında Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) ev sahipliğinde akşam yemeği düzenlenecek.

Bakan Bolat'ın yoğun programının, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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