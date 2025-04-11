Ticaret Bakanı Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile görüştüklerini bildirdi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 11, 2025
Türkiye olarak, ortak tarih, kültür ve değerlerden beslenen iş birliğimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığımız Türk… pic.twitter.com/6d6ocNYO03
Antalya Diplomasi Forumu marjında, Omuraliev ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti.
"Türkiye olarak, ortak tarih, kültür ve değerlerden beslenen işbirliğimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığımız Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bölgesel ve küresel düzlemde çok taraflı işbirliğinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir platform haline gelen Forum kapsamında dost ve kardeş Türk devletlerini aramızda görmekten, ortak vizyonumuzu ileriye taşıyacak yeni adımları değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duymaktayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.