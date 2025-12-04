Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti
Ticaret Bakanı Bolat, "Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Ankara
Bakan Bolat, "Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti" dedi.
