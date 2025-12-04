Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat, "Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Seda Tolmaç  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ankara

Bakan Bolat, "Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti" dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.




