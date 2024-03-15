Dolar
32.22
Euro
35.09
Altın
2,162.97
ETH/USDT
3,699.50
BTC/USDT
67,833.00
BIST 100
8,861.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Denetimlerde tespit edilen aykırılıklara 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici ürünlerine yönelik yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde tespit edilen aykırılıklar için 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Denetimlerde tespit edilen aykırılıklara 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira para cezası uygulandı

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlığın 85 milyon tüketicinin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliklerini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler yaptığını, böylece tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruduğunu belirten Bolat, 2023 yılında tüketici hakem heyetlerine 727 bin 630 başvuru yapıldığını ifade etti.

Bolat, bu başvuruların yüzde 66'sının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini ve 707 bin 814 karar alındığını bildirdi.

Bu yılın şubat ayı itibarıyla 124 bin 245 başvuru yapıldığını belirten Bolat, aynı dönemde 136 bin 14 başvurunun tüketici hakem heyetlerince karara bağlandığına işaret etti.

Reklam Kurulu 2024'te 66 milyon lira ceza uyguladı

Reklam Kurulunun 2023 yılında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında yaklaşık 114 milyon lira ceza uyguladığını ifade eden Bolat, Kurulun Mart 2024 itibarıyla yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası verdiğini kaydetti.

Bolat, Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetimlerinin sonuçlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"2023 yılında Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde tespit edilen aykırılıklara 15 milyon 332 bin 8 lira, 2024'te ise 4 milyon 781 bin 121 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye düşürülmüştür."

Bolat, tüm bu emek ve gayretlerin odağında yer alan tüketicinin layık olduğu seviyeye ulaşması amacı ve hakları, hak arama yolları, bilinçli tüketim konularındaki bilgi ve bilinç düzeyinin her geçen gün artması temennisiyle vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Güney Amerika ülkelerine seyahat edecek yolculara "gerekli belge" uyarısı
Şehit Polis Memuru Fırat Der, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nın hem iç hem de dış hat terminalleri büyütülüyor
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Ankara'da "Denizcilikte Karbonsuzlaştırma" başlıklı konferans düzenlendi

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Denetimlerde tespit edilen aykırılıklara 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Bolat: Denetimlerde tespit edilen aykırılıklara 2024'te 4 milyon 781 bin 121 lira para cezası uygulandı

Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı

'Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz'

Bakan Bolat: Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artış sürecek

Bakan Bolat: Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artış sürecek
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'na katıldı
Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limiti artırıldı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limiti artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet