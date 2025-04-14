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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Afrika pazarındaki varlığımızı ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendireceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığını ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendirecek çalışmalara yönelik desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

Seda Tolmaç  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Afrika pazarındaki varlığımızı ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendireceğiz

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı'yı Bakanlıkta kabul ettiğini aktardı.

Federasyonun, Türkiye'de 956 bin kişiyle istihdamın yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Bolat, sektörün, her yıl sağladığı yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ve 25 milyar dolarlık ihracatıyla, ülkenin önemli bir döviz girdisi sağlamasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bolat, görüşmede, federasyonun ev ve mutfak eşyaları başta olmak üzere farklı sektörlerdeki faaliyetlerini de ele aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi, girişimcilerimizi ve firmalarımızı küresel pazardaki etkinliklerini ve paylarını artırmaya teşvik ediyor ve bu noktada desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede EVFED'in Afrika pazarında yürüttüğü çalışmalar ve firmalarımızın katılımıyla düzenlemeyi planladıkları Türk Ev ve Mutfak Ürünleri Fuarı ile ilgili bilgi aldık. Türkiye olarak büyük önem verdiğimiz Afrika pazarındaki varlığımızı ev ve mutfak eşyaları sektöründe de güçlendirecek çalışmalara yönelik desteğimiz devam edecektir."

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