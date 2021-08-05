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Ekonomi

Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

Tüm dünyanın sıcaklık artışlarından ciddi oranda etkilendiği temmuz ayında, Türkiye iklimlendirme sanayisi başta Avrupa olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 163 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 05.08.2021
Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye temmuz ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 34,9 artarak 121 milyar 358 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin temmuz ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,2 artışla 466 milyon 667 bin dolara ulaşırken, 163 farklı ülkede sıcaktan bunalan insanlar Türkiye üretimi iklimlendirme ürünleri ile serinledi.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi yüksek bir artışla 3 milyar 479 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 484 milyon dolar seviyesinde kaydedilmişti.

En çok ihracat Almanya'ya

İklimlendirme sektörü, en fazla ihracatını fiyat bazında Avrupa ülkelerine yaparken, birinciliği 53 milyon dolarla Almanya sırtladı.

Almanya'yı sırasıyla, 35 milyon dolarla Birleşik Krallık, 25 milyon dolarla İtalya, 20 milyon dolarla Polonya ve 19 milyon dolarla Fransa izledi.

İhracatta başı çeken diğer ülkeler ise Romanya, Rusya, Irak, İspanya ve Özbekistan olarak sıralandı.

Sektörün ihracatta lideri İstanbul

İklimlendirme sanayisinde Temmuz 2021'de en çok ihracat yapan şehir 179 milyon dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 62 milyon dolarla Manisa, 43 milyon dolarla Kocaeli, 34 milyon dolarla İzmir ve 27 milyon dolarla Bursa izledi.

Ülke grupları bazında en çok ihracat 220 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, bu oran toplam ihracatın yüzde 47'sini oluşturdu. Avrupa Birliği ülkelerini ise sırasıyla 67 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 53 milyon dolarla Diğer Avrupa Ülkeleri, 45 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 31 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

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