Dolar
18.64
Euro
19.31
Altın
1,753.02
ETH/USDT
1,210.80
BTC/USDT
16,485.00
BIST 100
4,924.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor.

Mesut Karaduman   | 29.11.2022
Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ

Kent merkezindeki tezgahlarda istavritin kilogramı 100, sarıkanat 120, mezgit 150, barbun 200 liraya yükseldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodostan sonra poyrazın da balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların bir süredir hava şartlarından dolayı denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, "Geçen hafta çok sert lodos vardı. Lodos bitti, bir gün denize çıkabildi balıkçılar. Ardından poyraz etkili oldu. Balıkçılar mecburen limanda bekliyor. Denize açılamamaları ister istemez balık fiyatlarına yansıdı. Bütün çeşitlerde bir miktar fiyat artışı oldu ama bu durum geçici. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar denize açılacak ve fiyatlar eski haline inecektir." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de hava şartlarının avcılığı ve balık fiyatlarını etkilediğini dile getirdi.

Palamut avcılığının neredeyse sona geldiğini anlatan Dedeler, "Palamudun ardından vatandaşlarımızın tercihi çinekop. Bu aralar denizlerde çinekop bol miktarda avlanıyor. Marmara'da karides avcılığı başladı, ondan sonra mezgit ve istavrit avcılığı olur. Bu yıl geçen seneye göre güzel balıkçılık yaptık." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da maden ocağındaki yangının sönmesi baraj sızdırmazlığıyla mümkün
Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
İstanbul'da hayvan barınağı yapımı için yerel yönetimlere arazi tahsis edilecek
Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı
Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 30 metreyi aştı

Benzer haberler

Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak

Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet