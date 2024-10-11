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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 5 milyar 483 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 5 milyar 483 milyon lira oldu.

Tunahan Kükürt  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 5 milyar 483 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 5 milyar 483 milyon liralık teklif geldi.

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