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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi Fotoğraf: Yıldız Taşdelen Erli/AA

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.

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