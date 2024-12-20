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Ekonomi

TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

İstanbul

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,2'den 3,1'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

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