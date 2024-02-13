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Ekonomi

TCMB'den Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Muhammed Said Tanıl  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TCMB'den Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni

İstanbul

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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