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Ekonomi

TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs olarak güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs 2023 olarak güncelledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs olarak güncelledi

İstanbul

TCMB açıklamasında, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.

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