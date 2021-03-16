TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhaleye 121 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.