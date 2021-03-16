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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

Bekir Gürdamar   | 16.03.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 121 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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