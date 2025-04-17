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Ekonomi

TCMB, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
TCMB, bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi

İstanbul

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı.

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Duyuruda, "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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