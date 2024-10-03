TCMB Başkanı Karahan: Mevduat gelişmeleri TL'ye güvenin yeniden inşa edildiğini teyit ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Mevduat gelişmeleri, TL'ye güvenin yeniden inşa edildiğini teyit ediyor. TL mevduatın payı yükselerek yüzde 54'e ulaştı. KKM'nin payı yüzde 8'lere geriledi." ifadesini kullandı.
Ankara
Karahan, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi, hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025'te de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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